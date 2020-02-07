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Заместители акима Туркестанской области проводят в районах и селах приемы граждан

7 Февраля 2020 08:15
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Заместители акима Туркестанской области проводят в районах и селах приемы граждан

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Заместители акима Туркестанской области проводят в районах и селах приемы граждан по личным вопросам. К примеру, в Келесском районе граждан принял заместитель акима области Сакен Калкаманов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

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«Для некоторых - это надежда быть услышанными, где можно найти правду, а для других - действительно последняя инстанция. Не важно, с какой просьбой или проблемой к нам обращаются, ни одно из обращений не останется без внимания. За каждым обращением — непростая ситуация, и наша обязанность помочь людям», - сказал С. Калкаманов.

В приёмный день заявители приходили с разными просьбами. В основном пришедших на встречу волновали вопросы трудоустройства, благоустройства территорий, получения кредита на открытие бизнеса, обеспечения жильем и т.д.

Некоторые из них нашли решение сразу, другие требуют большего времени. Так или иначе, заместитель акима области заверил, что ни одно из обращений не останется без внимания.

По итогам приема граждан акиму Келесского района и руководителям соответствующих отраслей были даны конкретные поручения.


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Ключевые слова: Туркестанская область, Акимат, Регионы, Общество,
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