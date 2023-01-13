Заместитель руководителя управления строительства Акмолинской области осужден за хищение

13 Января 2023, 12:36

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Приговором Кокшетауского городского суда заместитель руководителя управления строительства Акмолинской области М. Кансейтов признан виновным и осужден к восьми годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции РК.

Этим же приговором учредитель ТОО «Эксперт Арсенал» Б. Шаймерденов и инженер технического надзора ТОО «Кокшестрой Технадзор» О. Ренн признаны виновными и осуждены к 7,5 и семи годам лишения свободы соответственно.

К ним применено наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе сроком на пять лет.

Следствием доказано, что осужденные похитили бюджетные средства за фактически не выполненные строительство монтажные работы в размере 50,5 млн тенге, выделенных на строительства стоквартирного жилого дома в городе Щучинске.

Приговор в законную силу не вступил.