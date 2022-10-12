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Заместитель Председателя КНР прибыл в Астану для участия в VI саммите СВМДА
12 Октября 2022, 20:43

Заместитель Председателя КНР прибыл в Астану для участия в VI саммите СВМДА

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов встретил в столичном аэропорту заместителя Председателя Китайской Народной Республики Ван Цишаня, прибывшего в Астану для участия в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Правительства Республики Казахстан «UKIMET».

12-13 октября в столице пройдет VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который будет приурочен к 30-летию инициативы о созыве СВМДА и пройдет под председательством Казахстана.

На масштабное политическое мероприятие приглашены первые руководители государств-членов, государств-наблюдателей, организаций-наблюдателей и организаций-партнеров. В общей сложности ожидается прибытие около 50-ти делегаций.


Фото: t.me/KZgovernment

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