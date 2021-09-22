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Заместитель министра иностранных дел Казахстана принял Посла Венгрии

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
22 Сентября 2021, 21:34
Заместитель министра иностранных дел Казахстана принял Посла Венгрии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра иностранных дел РК Ерлан Алимбаев встретился с Послом Венгрии Михая Галошфаи по случаю завершения его дипломатической миссии в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Ерлан Алимбаев высоко оценил текущее состояние и перспективы казахстанско-венгерского стратегического сотрудничества, отметив приверженность Казахстана дальнейшему укреплению взаимодействия как на двусторонней основе, так и на международной арене.

«Господин Галошфаи внес весомый вклад в развитие политического, торгово-экономического и культурного сотрудничества между двумя странами», - сказал замминистра, вручая Послу Почетную грамоту МИД РК.

Со своей стороны, Посол Венгрии выразил искреннюю признательность Правительству Казахстана за постоянную поддержку в ходе его дипломатической миссии в нашей стране.


МИД РК   Правительство РК   Астана   Венгрия   Сотрудничество  
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