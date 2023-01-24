Заместитель главы МИД РК обсудил в Брюсселе перспективы двусторонних отношений Казахстана и ЕС

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В понедельник состоялся визит в г.Брюссель заместителя министра иностранных дел РК Романа Василенко, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В европейской столице представитель Казахстана провел ряд встреч с членами Европейского парламента, Европейской службы внешних действий.

О содержании своих встреч Р.Василенко рассказал казахстанским СМИ в Бельгии.

«В этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между Казахстаном и Европейским Союзом. Непосредственная дата – 2 февраля. Смысл наших встреч - оценить то, что было сделано за 2022 год. Этот год, как отмечают наши европейские коллеги, был беспрецедентно интенсивный в развитии наших отношений. Мы наметили новые планы на 2023 год, чтобы не менее достойно провести его, реализовать все те договоренности, которые были достигнуты Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и руководством Европейского Союза, а именно главой Европейского Совета Шарлем Мишелем, посетившим Казахстан, и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен», - отметил вице-министр.

По его словам, глава Еврокомиссии планирует посетить Казахстан в этом году для того, чтобы среди прочего подписать «дорожную карту» по реализации меморандума о сотрудничестве, заключенного с Премьер-Министром РК Алиханом Смаиловым в области устойчивого сырья, батарей и цепочек создания стоимости «зеленого» водорода. Казахстан является одним из важнейших поставщиков энергоресурсов для Европейского союза, поставляя около 8-9% нефти на европейский рынок. С учетом большого внимания к новым источникам энергии, таким как зеленый водород, этот вопрос будет серьезно изучаться.

Еще одна тема для казахстанско-европейских дискуссий - развитие «Среднего коридора», налаживание более тесных связей между Казахстаном и Европой через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию. Эта тема тоже будет в центре внимания двух сторон в течение этого года.

Фото: gov.kz