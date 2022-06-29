29 Июня 2022 11:39

Замерзание и прилов тюленей могли стать причинами их гибели - Минэкологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представители научных организаций сообщили, что на гибель тюленей дноуглубительные работы, проводимые на Каспийском море, воздействия не оказывают, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

«Согласно заключению, точные причины гибели определить не удалось в связи с сильным разложением обнаруженных туш. При этом, возможными причинами гибели тюленей, по мнению ученых и компетентных государственных органов, могли быть истощение новорожденных щенков из-за выноса их на лед в открытое море, замерзание из-за попадания щенков в воду, прилов взрослых тюленей в рыболовные сети, а также попадание тюленей под винты курсирующих судов.

Представители научных организаций и заинтересованных государственных органов пришли также к единому мнению, что на гибель обнаруженных тюленей дноуглубительные работы, проводимые на Каспийском море, прямого воздействия не оказывают и не могут рассматриваться как возможная причина их гибели», - сообщили в пресс-службе Минэкологии РК.

Ранее сообщалось, что в конце апреля на побережье Каспия обнаружили 94 туши мертвых тюленей. Точную причину гибели тюленей экологи не называли. В мае на берегу в Мангистау нашли туши еще 64 мертвых тюленей.

Все обнаруженные туши тюленей находились на стадии сильного разложения. Из-за этого не получилось произвести отбор проб тканей для проведения токсикологических, гистологических и вирусологических исследований.