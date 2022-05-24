Туши двух тюленей нашли на побережье Каспия в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Двух мертвых тюленей обнаружили сегодня, 24 мая, на набережной Каспийского моря в районе села Акшукур в Мангистауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации местного жителя, туши тюленей уже разложились.

Ранее две туши мертвых тюленей обнаружили на побережье города Форт-Шевченко Тупкараганского района.

В апреле в ходе обследования побережья Мангистауской части Каспийского моря были найдены 94 туши мертвых тюленей.

В мае на побережье нашли еще 64 туши тюленей и пять осетров.