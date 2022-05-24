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    Туши двух тюленей нашли на побережье Каспия в Мангистауской области

    24 Мая 2022, 21:36

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Двух мертвых тюленей обнаружили сегодня, 24 мая, на набережной Каспийского моря в районе села Акшукур в Мангистауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации местного жителя, туши тюленей уже разложились.

    Ранее две туши мертвых тюленей обнаружили на побережье города Форт-Шевченко Тупкараганского района.

    В апреле в ходе обследования побережья Мангистауской части Каспийского моря были найдены 94 туши мертвых тюленей.

    В мае на побережье нашли еще 64 туши тюленей и пять осетров.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Происшествия Экология Видео Мангистауская область
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