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Замеры снега проводят в Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
18 Февраля 2021, 10:45
Замеры снега проводят в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области совместно с филиалом РГП «Казгидромет» проводят повторные замеры снега в верховьях рек Нура и Шерубай-Нура. Данные мероприятия проводятся для предотвращения паводкоопасных ситуаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первый объезд по снегомерным маршрутам был организован в январе. По его итогам выявлено, что объемы влагозапасов ниже нормы в бассейнах равнинных рек Нура на 23%, Шерубай-Нура - на 23%, Кенгир - на 49%, Сарысу - на 14%, Токраун - на 38%.

Отмечается большая глубина промерзания грунта в бассейне реки Нура - больше прошлогодних показателей на 30 см и составляют от 63 до 150 см.

«Подготовка к паводковому периоду 2021 года была начата летом 2020 года. В 33 населенных пунктах Карагандинской области было возведено и укреплено свыше 22 км защитных дамб и валов, проведены дноуглубление, берегоукрепление, расчистка и расширение паводкоопасных участков русел рек (порядка 12 км), строительство и ремонт более 9 км водоотводных каналов, очищено 65,5 км дренажных и водоотводных систем, увеличена водопропускная способность на 74 участках», - сообщили в прес-службе ДЧС Карагандинской области.

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Всего в 2015-2020 годы в области было возведено и укреплено 220 км защитных дамб и валов, выполнены берегоукрепление, дноуглубление, спрямление и уширение 76 км русел рек в 173 населенных пунктах.

С января 2021 года ведутся санитарные сбросы с Самаркандского и Интумакского водохранилищ. Сегодня объем сбрасываемых вод составляет 5 и 8 куб. м/сек. соответственно.

Проводятся облеты паводкоопасных участков региона.

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Разработан План мероприятий по защите населения, территории и хозяйствующих субъектов области от паводковых вод в 2021 году. В плане предусмотрен весь комплекс организационных и практических мер.

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Карагандинская область   Безопасность   Паводок   МЧС  
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