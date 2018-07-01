Замену наказания Кайрата Жамалиева штрафом объяснили в суде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Акмолинского областного суда Куляш Домалакова объяснила, почему осужденному по резонансному делу Кайрату Жамалиеву неотбытую часть наказания заменили штрафом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В социальных сетях и СМИ вызвала неоднозначную реакцию информация о постановлении Кокшетауского городского суда о замене неотбытой части наказания штрафом для Кайрата Жамалиева. Для исключения инсинуаций хотела бы подробнее рассказать об этом. Первое. Напомню, кассационная инстанция в мае 2017 года пересмотрела уголовное дело в отношении К. Жамалиева и ряда других лиц. Приговор суда в отношении К. Жамалиева был изменен. Учитывая результаты экспертизы, действия подсудимых переквалифицированы - вымогательство в особо крупном размере заменено на вымогательство в крупном размере. Наказание снижено с 13 до 7 лет лишения свободы», - пояснила она.

Во-вторых, по словам пресс-секретаря, ходатайство К. Жамалиева о замене неотбытой части наказания на штраф (в соответствии со статьей 480 Уголовно-процессуального кодекса РК) рассмотрено по месту отбывания наказания. По ее словам, осужденный с 5 января 2018 года находился в учреждении ЕЦ-166/24 Кокшетау. Следовательно, подчеркнула Куляш Домалакова, его ходатайство подлежало рассмотрению в Кокшетауском городском суде.

«Суд рассмотрел ходатайство К. Жамалиева, согласно статье 73 Уголовного кодекса РК. Данная статья позволяет осужденному за тяжкие преступления заменить оставшуюся неотбытую часть наказания более мягким ее видом в случае полного возмещения им ущерба, причиненного преступлением, и отсутствия у него злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания. Замена может быть осуществлена после фактического отбытия осужденным одной трети срока наказания. При замене неотбытой части наказания суд может избрать штраф из расчета один месячный расчетный показатель за 4 дня лишения свободы (пункт 3 статьи 73 УК РК)», - написала пресс-секретарь в Facebook.

В-третьих, как отметила Куляш Домалакова, суд учел, что К. Жамалиев отбыл более одной трети назначенного судом срока наказания. По информации ведомства, в учреждении УИС он характеризовался положительно, имел 4 поощрения, вторую положительную степень поведения, активно участвовал в культурно-массовых мероприятиях учреждения, состоял в добровольной организации осужденных - секции досуга и самовоспитания, злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания не допускал. Также были приняты во внимание наличие на иждивении пятерых несовершеннолетних детей и возмещение ущерба потерпевшему в полном объеме.

«Четвертое. Суд учел просьбы потерпевшего о смягчении меры наказания осужденному, а также позиции прокурора и представителя администрации учреждения УИС об удовлетворении ходатайства», - заключила она.

По ее данным, суды достаточно активно применяют замену неотбытой части наказания более мягким видом наказания либо сокращение срока назначенного наказания. Так, за 6 месяцев 2018 года в суды республики по статье 73 УК всего поступило 4 525 материалов (за 6 месяцев 2017 года - 8 231). Из них рассмотрено 3 856 (7 218). Удовлетворено 2 223, или 58% (в 2017 - 3 700, или 51%).

Ранее сообщалось, что Кокшетауский городской суд заменил бизнесмену Кайрату Жамалиеву неотбытую часть наказание на штраф около 900 тысяч тенге.

Напомним, в августе 2015 года суд приговорил К. Жамалиева к 13 годам колонии строгого режима и конфисковал имущество. Он был признан виновным по трем статьям: 194 (вымогательство), 126 (незаконное лишение свободы), 121 (насильственные действия сексуального характера).