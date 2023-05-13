Замену мурала со снежным барсом на рекламу пояснили в акимате Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы возмутились уничтожением мурала с изображением снежного барса на фасаде одного из домов, расположенного по проспекту Абылай хана. Его заменили рекламой Coca-Cola, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одним из тех, кто возмутился заменой мурала, был казахстанский юрист Ержан Есимханов.

«Этот снежный барс на Жибек Жолы – Абылай хана был лучшим муралом в городе. Каждый раз, когда я бывал на этом перекрестке, у меня поднималось настроение от того, что у нас в городе умеют создавать такие вещи. Красивый. Классный. На 100% алматинский. Теперь его больше нет. Потому что компания Coca-Cola при полной поддержке управления городского планирования Алматы на днях этот мурал уничтожила, а на его место поместила свою рекламу», - написал он на своей странице в сети Instagram.

В управлении городского планирования и урбанистики ответили, что замена мурала снежного барса на рекламный мурал на фасаде жилого дома по проспекту Абылай хана, 59/61, инициировал ПКСК «Орман». Сообщается, что жильцы этого дома были согласны с таким решением.

«Право наносить рекламное изображение на дом определяют только сами собственники. 5 мая 2023 года управление зарегистрировало уведомление на размещение рекламного мурала площадью 70 квадратных метров. Для узаконения этой рекламы компания-заказчик предоставила в управление весь необходимый пакет документов. Оснований для отказа в регистрации уведомления не было, потому что эскиз отвечает требованиям законодательства Республики Казахстан в сфере рекламы», - прокомментировали в управлении городского планирования и урбанистики Алматы.