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Замену льготного автокредитования министр назвал единственно верным решением

Автор:  
Анеля Касымова
27 Июня 2023, 20:07
Замену льготного автокредитования министр назвал единственно верным решением

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев прокомментировал замену льготного автокредитования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приоритет отдаем удовлетворению потребностей большинства граждан путем льготного автокредитования общественного транспорта, чем льготному кредитованию автомашин отдельным гражданам. Я считаю это единственно правильным решением», - сказал он в кулуарах Правительства РК.

Он отметил, что программа льготного автокредитования была успешной. С 2015 года ей воспользовались 47 тысяч казахстанцев. И теперь возвращаемые в банки деньги будут направлены на кредитование автобусов.

«Ежемесячно на револьверной основе будет возвращаться около 1 млрд тенге, соответственно, это 12 млрд тенге в год. На эти средства можно купить 1200 автомашин либо 1500 автобусов», - пояснил Марат Карабаев.

По его данным, по Казахстану всего 10 545 автобусов, износ составляет 46%. Обновлять парк нужно ежегодно от 1500 до 2000 тысяч машин. Заявки на участие в программе будут распределяться равномерно по всем регионам. Уже поступили первые заявления от Кызылординской области, Астаны, Алматы.

Ранее сообщалось, что в рамках программы льготного автокредитования будут приобретаться пассажирские автобусы.


Правительство РК   Транспорт   Автокредитование   Авто  
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