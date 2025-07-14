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    13:40, 14 Июль 2025 | GMT +5

    Замену и ремонт оборудования завершили на участке КТК Атырауской области

    Каспийский трубопроводный консорциум сообщил о завершении плановых работ на нефтепроводе Тенгиз — Новороссийск, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Каспийский трубопроводный консорциум
    Фото: Kazinform

    По информации компании, 9 июля 2025 года в рамках 12-часовой остановки были проведены работы по техническому обслуживанию оборудования.

    В ходе остановки специалисты проверяли и обслуживали магистральные шаровые краны, энергетическое и механическое оборудование, контрольно-измерительные приборы, автоматику, а также оборудование связи.

    Как уточнили в консорциуме, такие плановые остановки проводятся регулярно. Выполняются задачи, которые невозможно решить при работающем оборудовании насосных станций и самого нефтепровода.

    В частности, в Атырауской области были заменены два шаровых крана, еще на двух выполнен ремонт, а на пяти — проверена герметичность.

    В КТК подчеркнули, что о сроках подобных остановок заранее информируют всех грузоотправителей. Эти данные также учитываются Министерством энергетики Казахстана при формировании годового графика транспортировки нефти по маршруту Тенгиз — Новороссийск.

    Ранее мы писали, что акционеры КТК пока не рассматривают изменение тарифа на транспортировку нефти по системе. 

    Теги:
    Атырауская область Ремонт Регионы Газопровод КТК
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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