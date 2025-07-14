Замену и ремонт оборудования завершили на участке КТК Атырауской области

По информации компании, 9 июля 2025 года в рамках 12-часовой остановки были проведены работы по техническому обслуживанию оборудования.

В ходе остановки специалисты проверяли и обслуживали магистральные шаровые краны, энергетическое и механическое оборудование, контрольно-измерительные приборы, автоматику, а также оборудование связи.

Как уточнили в консорциуме, такие плановые остановки проводятся регулярно. Выполняются задачи, которые невозможно решить при работающем оборудовании насосных станций и самого нефтепровода.

В частности, в Атырауской области были заменены два шаровых крана, еще на двух выполнен ремонт, а на пяти — проверена герметичность.

В КТК подчеркнули, что о сроках подобных остановок заранее информируют всех грузоотправителей. Эти данные также учитываются Министерством энергетики Казахстана при формировании годового графика транспортировки нефти по маршруту Тенгиз — Новороссийск.

Ранее мы писали, что акционеры КТК пока не рассматривают изменение тарифа на транспортировку нефти по системе.