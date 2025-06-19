КТК не рассматривают изменение тарифа

— Тариф у нас единый, стандартный, обсуждений по его изменению на сегодня нет. Один из акционеров поднимал этот вопрос в контексте большей отдачи по дивидендам, но пока активно не обсуждался, потому что дивидендная политика у нас своя специфичная. Мы не 50%, 70%, 25% (чистой прибыли), распределяем все, что у нас остается, — отметил Горбань.

В ноябре 2024 года один из акционеров консорциума — ПАО «Транснефть» — сообщил, что органы управления КТК обсудили предложения, направленные на повышение финансовой отдачи проекта.

Гендиректор КТК подчеркнул, что Консорциум уделяет особое внимание вопросам оптимизации работы системы.

— Мы постоянно занимаемся оптимизацией, какие-то статьи сокращаем. Например, отказались от строительства причальной стенки дополнительно у себя на морском терминале. Проанализировав, поняли, что это нецелесообразно. Также отказались от строительства нового административно-бытового корпуса там же, на морском терминале, — сказал он.

Напомним, что КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские — на шельфе Каспия — с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута — 1511 км.

В 2024 году консорциум прокачал по системе 63,01 млн тонн нефти, почти 55 млн из которых — нефть из Казахстана.

Акционерами КТК, кроме «Транснефти» и РФ, являются: Казахстан (представленный «КазМунайГазом» — 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC — 1,75%) — 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company — 15%, LUKOIL International GmbH — 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company — 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited — 7,5%, BG Overseas Holding Limited — 2%, Eni International N.A. N.V. — 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC — 1,75%.

Ранее сообщалось, что КТК инициировал подачу иска к Украине за атаку на «Кропоткинскую».