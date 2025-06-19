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    19:52, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    КТК инициировал подачу иска к Украине за атаку на «Кропоткинскую»

    Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) инициировал процедуру для подачи иска к Украине по ущербу от атаки БПЛА нефтеперекачивающей станции (НПС) «Кропоткинская» на Кубани, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    КТК
    Фото: КТК

    Об этом сообщил гендиректор консорциума Николай Горбань в рамках ПМЭФ-2025.

    — Мы не имеем как такового международного юридического статуса, поэтому не можем напрямую в международный суд подать. Но есть процедура, которую мы инициировали для подачи иска, — сказал он.

    При этом, по информации компании, Украина до сих пор не отреагировала на запрос Казахстана по атаке на «Кропоткинскую».

    — Вы же слышали ответ МИД Казахстана: ответа от украинской стороны до сих пор не получено. О каких гарантиях тут можно говорить? На заседаниях совета директоров все акционеры выразили озабоченность и недопустимость террористических атак на гражданские объекты. Напомню, что боевая часть дронов была начинена поражающими элементами, они помимо повреждений объекта, видимо, хотели и просто убить наш персонал. Тут наши сработали слаженно и не допустили гибели работников КТК, — подчеркнул глава консорциума.

    17 февраля 2025 года нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» — крупнейшая станция КТК на территории России, расположенная в Кавказском районе Кубани — подверглась атаке БПЛА самолетного типа, управляемых подконтрольными киевскому режиму вооруженными формированиями. Станция получила серьезные повреждения и была до 23 мая выведена из эксплуатации.

    Теги:
    Украина КТК Каспийский трубопроводный консорциум
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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