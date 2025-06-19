КТК инициировал подачу иска к Украине за атаку на «Кропоткинскую»

Об этом сообщил гендиректор консорциума Николай Горбань в рамках ПМЭФ-2025.

— Мы не имеем как такового международного юридического статуса, поэтому не можем напрямую в международный суд подать. Но есть процедура, которую мы инициировали для подачи иска, — сказал он.

При этом, по информации компании, Украина до сих пор не отреагировала на запрос Казахстана по атаке на «Кропоткинскую».

— Вы же слышали ответ МИД Казахстана: ответа от украинской стороны до сих пор не получено. О каких гарантиях тут можно говорить? На заседаниях совета директоров все акционеры выразили озабоченность и недопустимость террористических атак на гражданские объекты. Напомню, что боевая часть дронов была начинена поражающими элементами, они помимо повреждений объекта, видимо, хотели и просто убить наш персонал. Тут наши сработали слаженно и не допустили гибели работников КТК, — подчеркнул глава консорциума.

17 февраля 2025 года нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» — крупнейшая станция КТК на территории России, расположенная в Кавказском районе Кубани — подверглась атаке БПЛА самолетного типа, управляемых подконтрольными киевскому режиму вооруженными формированиями. Станция получила серьезные повреждения и была до 23 мая выведена из эксплуатации.