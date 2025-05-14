РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:48, 14 Май 2025 | GMT +5

    Заменит ли искусственный интеллект депутатов в Казахстане

    Депутат Екатерина Смышляева на заседании Мажилиса высказалась о возможности искусственного интеллекта заменить некоторые профессии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ии
    Фото: freepik.com

    По ее словам, сегодня модели искусственного интеллекта еще недостаточно развиты в части мыслительных операций.

    — Коллеги-журналисты любят спрашивать: «А не боитесь, что ИИ заменит депутатов?». На самом деле творческие профессии, интеллектуально сложные — до них моделям, которые сейчас развиваются, еще расти и расти. По той причине, что для развертывания модели нужны качественные, достоверные данные, их объем должен быть очень большим, обучение — надежным. Соответственно, многие мыслительные операции для ИИ-моделей пока недоступны. А в части законотворчества недоступно машиночитаемое право. Наши законы не алгоритмичны, — заявила депутат.

    Напомним, в Мажилисе идет обсуждение в первом чтении законопроекта «Об искусственном интеллекте».

    Теги:
    Искусственный интеллект Депутаты ИИ
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают