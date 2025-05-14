Заменит ли искусственный интеллект депутатов в Казахстане

По ее словам, сегодня модели искусственного интеллекта еще недостаточно развиты в части мыслительных операций.

— Коллеги-журналисты любят спрашивать: «А не боитесь, что ИИ заменит депутатов?». На самом деле творческие профессии, интеллектуально сложные — до них моделям, которые сейчас развиваются, еще расти и расти. По той причине, что для развертывания модели нужны качественные, достоверные данные, их объем должен быть очень большим, обучение — надежным. Соответственно, многие мыслительные операции для ИИ-моделей пока недоступны. А в части законотворчества недоступно машиночитаемое право. Наши законы не алгоритмичны, — заявила депутат.