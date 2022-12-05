Заменены порядка двух тысяч батарей во всех 12 домах, где нет тепла – аким Экибастуза

5 Декабря 2022, 23:28

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Экибастузе порядка двух тысяч батарей во всех 12 домах, в которых нет тепла, заменены. Об этом и в целом о текущей ситуации по теплоснабжению рассказал аким города Экибастуза Аян Бейсекин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас у нас продолжаются работы по подъему теплоносителя с теплоузлов через стояки на регистры, которые находятся в квартирах. К сожалению, как вы все знаете, множество батарей с системы теплоснабжения были разморожены, поэтому перед нами стояла большая задача по их замене. Уже порядка двух тысяч батарей во всех 12 домах, в которых нет тепла, заменены. В целом у нас имеется резерв порядка четырех тысяч регистров. Поэтому вопрос нехватки у нас отпадает. Всеми необходимыми материально-техническими ресурсами мы обеспечены», - рассказал аким города.

Поэтому, по его словам, все основные ресурсы, рабочая сила сконцентрированы на многоквартирных жилых домах.

«Работа ведется круглые сутки. Я показывал, что у нас идет перераспределение групп бригад в ночную смену. Работы будут продолжены до их полного выполнения. Задача непростая, поскольку в суровых погодных условиях приходилось восстанавливать все подводящие сети к жилым домам, но мы благополучно с этой задачей справились. Во всех подвалах и на всех тепловых узлах у нас имеется сегодня тепло. Как я уже говорил, задача – поднять теплоноситель в квартиры. Сейчас все наши ресурсы мобилизованы. Мы этим вопросом занимаемся», - добавил Аян Бейсекин.

По последней информации, озвученной сегодня на брифинге оперативного штаба, в 12 домах Экибастуза сейчас ведутся работы по установке батарей и монтажу стояков в квартирах.

По информации Олега Крука, в ремонтно-восстановительных работах участвует 851 человек. Произведена подача к тепловым узлам в подвалы 71 многоэтажного дома.

Ранее сообщалось, что в Экибастузе все еще без подключения к теплу остаются 11 домов. В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

В работе по восстановлению подачи тепла задействовано семь крупных предприятий, за каждым из которых закреплены многоквартирные жилые дома. По поручению Главы государства Роман Скляр остается в Экибастузе до полной ликвидации последствий ЧС.