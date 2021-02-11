Замдиректора скорой помощи Алматы рассказал о самочувствии после вакцинации

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель директора по лечебной работе станции скорой медицинской помощи Алматы Александр Лазарев рассказал о своем самочувствии после получения вакцины от коронавируса. Он призвал граждан беречь себя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я привился российской вакциной. Через 21 день получу вторую дозу. Я даже не понял, что мне сделали вакцину. Самочувствие у меня хорошее. Антитела должны появиться через 15 дней. Это надо уже определить при помощи анализа крови», - сказал Александр Лазарев.

Он также объяснил, почему людям необходимо вакцинироваться.

«Учитывая вирулентность этого вируса, считаю, что вакцинироваться необходимо. Есть вероятность того, что если вы не привились, то заразитесь коронавирусом, а потом уже может развиться пневмония. А пневмония является очень сложным заболеванием для человека. После этого может быть фиброз легких, а это плохо тем, что вы оставшуюся жизнь будете работать только на лекарствах, если останетесь живы. Это не очень хорошо», - уточнил он.

По его словам, люди должны думать о своем здоровье и беречь себя. Также он заявил, что продолжит носить маски.

Ранее заместитель главного врача городской поликлиники №20 Алматы Маржан Алиева напомнила , что вакцина против СОVID-19 не отменяет для привитого пациента необходимость носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

Она также порекомендовала в течение трех дней после вакцинации не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок.



