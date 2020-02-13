Замакима Жетысая подозревают во взятке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместителя акима города Жетысая Туркестанской области подозревают во взятке. Об этом сообщил старший следователь первого департамента Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Антикоррупционной службой Туркестанской области проводится досудебное расследование в отношение заместителя акима города Жетысай Туркестанской области», - сказал Данияр Бигайдаров на брифинге в Антикоррупционной службе.

Согласно предоставленной информации, он подозревается в получении от местного жителя субъекта предпринимательства денежных средств в сумме части от общей суммы 530 тысяч тенге за выдачу земельного участка для ведения малого среднего бизнеса.

«Расследование продолжается, окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет вынесена судом», - заключил Д. Бигайдаров.