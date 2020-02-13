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Замакима Жетысая подозревают во взятке

13 Февраля 2020 12:30
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Замакима Жетысая подозревают во взятке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместителя акима города Жетысая Туркестанской области подозревают во взятке. Об этом сообщил старший следователь первого департамента Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Антикоррупционной службой Туркестанской области проводится досудебное расследование в отношение заместителя акима города Жетысай Туркестанской области», - сказал Данияр Бигайдаров на брифинге в Антикоррупционной службе.

Согласно предоставленной информации, он подозревается в получении от местного жителя субъекта предпринимательства денежных средств в сумме части от общей суммы 530 тысяч тенге за выдачу земельного участка для ведения малого среднего бизнеса.

«Расследование продолжается, окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет вынесена судом», - заключил Д. Бигайдаров.


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Ключевые слова: Туркестанская область, Борьба с преступностью,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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