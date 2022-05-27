Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Замакима Тюлькубасского района подозревается в получении взятки в 4 млн тенге
27 Мая 2022 18:43

Замакима Тюлькубасского района подозревается в получении взятки в 4 млн тенге

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Тюлькубасского района Туркестанской области подозревается в получении взятки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Антикоррупционной службой Туркестанской области начато досудебное расследование в отношении заместителя акима Тюлькубасского района по факту получения через пособника взятки в сумме 4 млн тенге от директора строительной компании за оказания содействие в признании победителем и заключение договора государственных закупок.

Подозреваемые лица задержаны и водворены в изолятор временного содержания УП города Туркестан. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Читайте также
Недостаточное администрирование поступлений в бюджет выявил аудит акимата столицы
Областные акимы будут назначаться после голосования депутатов маслихатов
Провести в Туркестане саммит Тюркского совета предложили в 2023 году
Строительство крематория началось в Нур-Султане
Конкурсы, игры и шоу пройдут в День защиты детей в Акмолинской области
Проблему стихийной торговли пообещал решить аким Алматы
Решение проблемы с водой отложили из-за недобросовестности подрядчика в Алматы
Назначен руководитель управления спорта Алматы

Лента новостей

Архив