18:43
27 Мая 2022 18:43
Замакима Тюлькубасского района подозревается в получении взятки в 4 млн тенге
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Тюлькубасского района Туркестанской области подозревается в получении взятки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.
Антикоррупционной службой Туркестанской области начато досудебное расследование в отношении заместителя акима Тюлькубасского района по факту получения через пособника взятки в сумме 4 млн тенге от директора строительной компании за оказания содействие в признании победителем и заключение договора государственных закупок.
Подозреваемые лица задержаны и водворены в изолятор временного содержания УП города Туркестан. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
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