Замакима Туркестанской области и аким Туркестана на несколько часов пересели в коляски

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Туркестанской области Улан Тажибаев и аким города Туркестана Рашид Аюпов пересели в инвалидные коляски и на себе испытали трудности и доступность передвижения в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выбрались с акимом Туркестана (Рашид Аюпов) и знакомыми колясочниками в город. Попробовали вместе с Зульфией (она из Тараза) и Ерланом (из Кентау) покататься, как мне казалось, по нашему комфортному городку… (…) Жизнь с высоты колясочника очень сильно отличается от жизни с высоты человека на ногах, хотя разница в полметра. Здесь важна каждая трещинка на асфальте, каждый градус уклона, температура перил, даже длинна рукава твоей куртки и так далее. Перечислю: цена коляски, качество резины на колесах, высота спинки, регулировка колес, высота подставки, и многое другое. И это все ты понимаешь на первой десятиметровке», - пишет Улан Тажибаев на своей странице в Facebook.





«Получается тысячи мест, куда не попасть, сотни людей, с кем никогда не познакомишься и очень много активностей, которые не попробуешь. И это день за днём, годы.. это как жить в двухмерном мире (…). В этом свете совсем по-другому воспринимаешь людей, которым день за днем удается найти силы радоваться жизни, улыбаться, наслаждаться своими приятными моментами. А сколько людей, которые не могут этого сделать и которых мы не видим, потому что они не хотят или не могут показаться?» - продолжил он.





Говоря о выводах, заместитель акима области считает необходимым создать комфортную среду для удобного передвижения на колясках в городе.

«Надо комфортную среду и комфортный Туркестан выровнять с понятием «инклюзивный». Зачем? Затем, что «комфортный город» уже понятное понятие. Всем нравится, и никто не спорит - туристы, инвестиции, благодарные жители, а «инклюзивный» – это пока что новое слово и, кажется, что надо много денег тратить. На самом деле «инклюзивный» – это дважды комфортный - если будет удобно инвалидам, детям и старикам, то всем другим будет тоже удобно. Надо вводить процесс оценки мер доступности объектов со среднего горизонта - проектировщиков, строителей, приемщиков садить на коляску и катать по пандусам, порогам, туалетам, порожкам на тротуарах, чтобы они понимали, что там они строят и проектируют», - отметил У. Тажибаев.

По его словам, нужно с людьми разных групп инвалидности выбрать наиболее востребованные маршруты и привлекать частные объекты. Кроме того, Улан Тажибаев отметил вопрос адаптации людей, оказавшихся в сложной ситуации.















