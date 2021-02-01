Замакима Туркестанской области, глава управздрава и санврач получили вакцину от коронавируса

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане началась вакцинация против коронавируса. Заместитель акима Туркестанской области Арман Сабитов, руководитель областного управления общественного здоровья Марат Пашимов, главный санитарный врач Нурбек Нышанов первыми привились российской вакциной Sputnik V. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

Вакцинация прошла в Центральной поликлинике города Туркестана. Перед вакцинацией они прошли осмотр, а после в течение 30 минут находились под наблюдением врачей.

В Туркестанской области сегодня планируется вакцинировать 250 человек. Напомним, по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева с 1 февраля в Казахстане началась поэтапная вакцинация населения в добровольном порядке. Первая партия вакцины Sputnik V российского производства была доставлена в Туркестанскую область в количестве 1300 доз и распространена по всем районам. На основании ранее достигнутых договоренностей поставку первой партии вакцин осуществил Карагандинский фармацевтический комплекс.

Вакцину могут получить только совершеннолетние граждане РК. Планируется, что вакцинация в области против КВИ продолжится до конца 2021 года с охватом до 950 тысяч человек. На первом этапе смогут вакцинироваться медицинские работники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации, приемных покоев, сотрудников санэпидслужбы.

К вакцинированию допускаются лица, не имеющие противопоказаний к профилактической прививке. Перед проведением вакцинации проводится обязательный осмотр врача. В Туркестанской области проведена проверка готовности прививочных пунктов, утверждены стандартные операционные процедуры по вопросам проведения профилактических прививок, обучены медицинские работники.

Только вакцинация может предотвратить дальнейшее распространение коронавируса и поможет избежать введение жесткого локдауна.