Замакима Сатпаева наказали из-за смертельного ДТП

Смертельное ДТП произошло 16 июня. По данным полицейских, водитель легкового автомобиля наехал на подростка прямо на пешеходном переходе. От полученных травм девочка скончалась на месте.

Виновник аварии был задержан и водворен в изолятор временного содержания. Однако ответственность понес не только водитель.

— За невыполнение требований по производству работ на дорогах, а именно отсутствие соответствующей дорожной разметки, к ответственности привлечён заместитель акима города Сатпаев, — сообщили в ДП Улытауской области.

В ведомстве пояснили, что ранее в адрес местных исполнительных органов уже направлялись предписания с требованием нанести дорожную разметку на пешеходных переходах. Однако должного реагирования не последовало.

Расследование трагедии находится на личном контроле руководства областного департамента полиции.

— Будут приняты все необходимые меры для установления обстоятельств произошедшего и привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством, — добавили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Астане семье девочки, пострадавшей в ДТП с участием автобуса, выплатили почти 20 миллионов тенге.