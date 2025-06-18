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    12:56, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Замакима Сатпаева наказали из-за смертельного ДТП

    В Сатпаеве заместителя акима города привлекли к ответственности после трагического дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла 13-летняя девочка, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ДТП
    Коллаж: Kazinform

    Смертельное ДТП произошло 16 июня. По данным полицейских, водитель легкового автомобиля наехал на подростка прямо на пешеходном переходе. От полученных травм девочка скончалась на месте.

    Виновник аварии был задержан и водворен в изолятор временного содержания. Однако ответственность понес не только водитель.

    — За невыполнение требований по производству работ на дорогах, а именно отсутствие соответствующей дорожной разметки, к ответственности привлечён заместитель акима города Сатпаев, — сообщили в ДП Улытауской области.

    В ведомстве пояснили, что ранее в адрес местных исполнительных органов уже направлялись предписания с требованием нанести дорожную разметку на пешеходных переходах. Однако должного реагирования не последовало.

    Расследование трагедии находится на личном контроле руководства областного департамента полиции.

    — Будут приняты все необходимые меры для установления обстоятельств произошедшего и привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством, — добавили в полиции.

    Напомним, ранее сообщалось, что в Астане семье девочки, пострадавшей в ДТП с участием автобуса, выплатили почти 20 миллионов тенге.

    Теги:
    ДТП Регионы Казахстана Дети Улытауская область Несовершеннолетние Авария Акимы
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
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