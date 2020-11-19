Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Замакима района в Алматинской области осудили за взятку

Автор:  
Еламан Турысбеков
19 Ноября 2020, 13:42
Замакима района в Алматинской области осудили за взятку

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима Карасайского района Алматинской области, подозреваемый во взятке в размере 33 млн тенге, выплатит крупный штраф в 73,4 миллиона тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приговором Талдыкорганского городского суда 27 октября к штрафу 73,4 миллиона тенге осужден замакима Карасайского района Ашимбай», - сказал в прямом эфире AntikorLive руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Алматинской области Ернар Макажанов.

Ранее следователь по особо важным делам первого департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров сообщил, что замакима Карасайского района и представитель частных структур предприятия подозревались в получении и дачи взятки от суммы заключенного договора о государственных закупках в размере порядка 33 млн тенге.

Взятку замакима Карасайского района получил от представителя ТОО за общее покровительство при осуществлении строительства объекта Карасайского района Алматинской области второй очереди на сумму порядка 660 млн тенге по государственной программе «Дорожная карта 2020».


Алматинская область   Коррупция   Другие государственные органы   Регионы Казахстана  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам