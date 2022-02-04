Замакима Атырауской области предстал перед судом по обвинению в растрате

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырау городской суд №2 приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении заместителя акима области Кайрата Нурлыбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Атырауского областного суда, заместитель акима области Кайрат Нурлыбаев следствием обвиняется по части 4 статьи 189 Уголовного Кодекса РК, предусматривающей наказание за присвоение или растрату вверенного чужого имущества в особо крупном размере

Как ранее сообщалось, во время работы в областном управлении сельского хозяйства Кайрат Нурлыбаев незаконно принял решение о выплате 83,7 миллиона тенге субсидий одному из сельскохозяйственных кооперативов.



