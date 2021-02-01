Замакима Алматы, Жандарбек Бекшин и глава УОЗ вакцинировались от коронавируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров, главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин и руководитель общественного здоровья города Нариман Табынбаев привились от коронавируса. Они получили российскую вакцину «Спутник V», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вакцинацию провели в городской клинической больнице №5. Первым привился замакима Ержан Бабакумаров.

«Чувствую себя хорошо. Благодарен врачам за то, что они безболезненно мне поставили прививку. Считаю вакцинацию важным шагом в борьбе с пандемией. Наша отечественная вакцина будет в ближайшее время. Я доверяю ученым. Призываю желающих алматинцев вакцинироваться. Это обезопасит всех нас. Но, пока идет вакцинация, надо продолжать соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и другие профилактические меры», - сказал он.

Ержан Бабакумаров также отметил, что будет соблюдать протокол и продолжать работать. Через 21 день замакима пройдет вторую дозу вакцинацию.

Вторым привился Жандарбек Бекшин.

«У меня волнения нет. Эта вакцина первый этап безопасности прошла. Уже доказана (безопасность - прим.автора). В России более двух миллионов человек привились. Это уже говорит, что вакцина качественная. Поэтому никакого беспокойства нет. Я абсолютно уверен, что это качественная и хорошая вакцина», - сказал перед вакцинацией Жандарбек Бекшин.





После вакцинации он рассказал о своем самочувствии: «Настроение хорошее», - сказал Жандарбек Бекшин.

Он заявил, что казахстанская вакцина QazCovid-In проходит еще третью фазу клинических испытаний. Нариман Табынбаев заявил, что привился осознанно по роду своей деятельности. «Моя безопасность для меня очень важна и поэтому я привился и чувствую себя хорошо», - поделился впечатлением глава УОЗ. По его словам, в первой партии вакцинации будут прививаться 2050 медработников. Вторая партия планируется 26 февраля. Тогда будут прививаться ещё 15 тысяч сотрудников. «Дальше уже во второй очереди, в марте планируется привить 45 тысяч человек, в третьей также планируется ещё 45 тысяч. В общей сложности для Алматы было выделено 150 тысяч доз», - добавил он. Стоит отметить, что вакцинацию прошли и медработники ГКБ №5 во главе с депутатом маслихата, главным врачом Болатом Садыковым. С целью проведения вакцинации проведена проверка готовности прививочных пунктов, утверждены стандартные операционные процедуры по проведению профилактических прививок. Всего определено 40 ПМСП. Для иммунизации обучение проходят 144 медицинских специалиста УОЗ Алматы. В каждой поликлинике, где будет проходить иммунизация, оборудован отдельный кабинет для вакцинации с положенным холодильным оборудованием. В кабинете будут присутствовать следующие специалисты – врач, медсестра-вакцинатор и медсестра-регистратор. Кроме того, предусмотрен отдельный кабинет, где получившие вакцину будут в течение 30 минут находиться под наблюдением медиков. К добровольной вакцинации допускаются лица, не имеющие противопоказаний к профилактической прививке. Перед проведением вакцинации проводится обязательный осмотр врача. Напомним, сегодня, 1 февраля, в Казахстане началась массовая вакцинация от коронавируса. Первыми привились государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов и вице-министр здравоохранения Ажар Гиният. Ажар Гиният заявила, что вакцина - самое первое защитное средство от вируса. Главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов пояснил, что свыше 50% казахстанцев нужно привить, чтобы вернуться к жизни без локдаунов. Ранее об алгоритмах проведения иммунизации российской вакциной «Спутник V» в поликлиниках Алматы рассказали врачи. На первом этапе, с 1 февраля, смогут вакцинироваться медицинские работники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации, приемных покоев, сотрудников санэпидслужбы. На втором этапе, который начнется с 1 марта, смогут вакцинироваться педагоги общеобразовательных школ, вузов, ссузов, работники медицинских служб. На третьем этапе, с 1 апреля, смогут вакцинироваться педагоги школ-интернатов, детских дошкольных учреждений, студенты и лица с хроническими заболеваниями.



«Мы массовой вакцинацией преследуем цель прервать цепочку заражения», - добавил он.