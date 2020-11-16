Замакима Алматы рассказал о пользе Гражданского форума

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На панельной сессии ХІІ Гражданского форума Алматы были обсуждены вопросы развития диалоговой площадки между администрацией и гражданским обществом. Заместитель акима Ержан Бабакумаров принял участие в работе трех панельных сессий, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Модераторами сессии выступили гражданские активисты Аида Альжанова и Ирина Виговская. В ходе обсуждения Ержан Бабакумаров отметил существенную роль гражданского общества в выявлении и решении социальных вопросов, а также в осуществлении общественного контроля.

Цель стратегической сессии — разработать план реализации решений проблем в социальной сфере до 2023 года на основе предложений общественности.

«Дискуссии на площадке Гражданского форума помогут проанализировать сделанное и определить дальнейшие перспективы. Отдельно хочу отметить, что стратегическая сессия проходит в формате фасилитации. Уверен, такой формат поможет нам откровенно поговорить на важнейшие темы социально-экономического развития, обсудить вопросы, которые волнуют общество, в целом горожан», — подчеркнул Е. Бабакумаров.

В свою очередь, гражданские активисты, представители НПО выступили с предложениями по решению вопросов, связанных с новыми вызовами городского и республиканского уровней.

В ходе форума были подняты актуальные вопросы взаимодействия местных исполнительных органов с гражданским обществом, с целью решения стоящих перед городом задач в сферах экологии, здравоохранения, образования, социальной защиты и цифровизации.

Ранее аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил о начале работы ХІІ Гражданского форума и старте интерактивного приложения iAzamat.