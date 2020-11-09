Замакима Алматы обратился к горожанам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров обратился к жителям города с просьбой соблюдать режим карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Замакима призвал пожилых людей старше 65 лет не выходить из дома и беречь себя.

«Идет рост заражений среди пожилых людей - 33%. Они болеют в тяжелой форме, и, к сожалению, именно среди этой возрастной категории много летальных случаев. Вакцины против коронавируса в Казахстане пока нет, в мире идут испытания. Лекарств против коронавируса сейчас тоже нет. Вирус, по некоторым данным, мутировал в Европе, США», - отметил он.

Ержан Бабакумаров заявил, что алматинцы в основном заражаются коронавирусом на работе и через подъезды многоквартирных домов.

«Сейчас основное заражение идет на предприятиях - на работе. Порядка 44% заражается именно там. Поэтому пусть берегут себя на работе, соблюдают масочный режим, гигиену, обрабатываются необходимыми средствами, как приходят домой. Правила известны, они везде тиражируются. Нужно также, чтобы руководители предприятий создавали условия и не допускали заражения своих сотрудников.

18% заражения идет через подъезды. Поэтому просьба к жителям многоквартирных домов и КСК - смотреть за санитарно-эпидемиологической уборкой подъездов, чтобы не допускать там заражения. Сегодня около 18% заражений происходит в лифтах и подъездах. Перила, дверные ручки и т.д. необходимо обрабатывать в день несколько раз хлоркой. Взрослым и детям необходимо беречься, соблюдать санитарно-гигиенические режим», - пояснил Е. Бабакумаров.

Замакима также добавил, что люди заражаются в ТРЦ, ресторанах, финтес-клубах, поликлиниках.