Замакима Алматы назвал четыре условия, при которых коронавирус будет побежден

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов назвал четыре условия, при которых коронавирус будет побежден, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первое - это когда умирает вирус внутри организма, то есть человек уже переболел, второй - это когда вирус, к сожалению, умирает вместе с человеком, третье - это когда вирус умирает не в организме человека: на дверных ручках, столах, но там тоже есть какой-то срок, он при влажностях может жить долго, поэтому я рекомендую людям, чтобы сохранить себя и защитить свое здоровье, находиться дома и никуда не выходить. Четвертое - это когда изобретут вакцину и мы сможем вакцинировать все население», - сказал Ерлан Кожагапанов.

Ранее замакима сообщил, что с 19 марта территория Алматы будет закрыта для всех видов автотранспорта, а с 22 марта – авиа- и железнодорожное сообщение. Он разъяснил, кому будет разрешен въезд в город и выезд из него.