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    13:03, 09 Июль 2025 | GMT +5

    Замакима Алматинской области попал в ДТП: полиция проводит расследование

    Департамент полиции Алматинской области прокомментировал информацию о дорожно-транспортном происшествии с участием заместителя акима региона, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Асет Масабаев
    Фото: gov.kz

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что заместитель акима Алматинской области Асет Масабаев якобы попал в серьезное ДТП и находится в тяжелом состоянии. По информации источника Kazinform, вместе с заместителем акима области в ДТП пострадали также его водитель и помощник. 

    В полиции сообщили, что в настоящее время проводится досудебное расследование.

    — По факту дорожно-транспортного происшествия на автодороге Тонкерис-Байсерке полицией зарегистрировано уголовное дело, проводится расследование, — прокомментировали в пресс-службе ДП региона.

    В ведомстве пока не уточняют, сколько человек пострадало в аварии и действительно ли среди участников происшествия был заместитель акима области.

    В управлении здравоохранения региона подтвердили информацию. Отмечается, что состояние пациента после ДТП оценивается как стабильное, он находится в сознании. Медицинская помощь оказывается согласно установленному протоколу в Алматинской области.

    Теги:
    ДТП Регионы Казахстана Алматинская область Происшествия Авария
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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