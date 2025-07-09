Замакима Алматинской области попал в ДТП: полиция проводит расследование

Ранее в СМИ появилась информация о том, что заместитель акима Алматинской области Асет Масабаев якобы попал в серьезное ДТП и находится в тяжелом состоянии. По информации источника Kazinform, вместе с заместителем акима области в ДТП пострадали также его водитель и помощник.

В полиции сообщили, что в настоящее время проводится досудебное расследование.

— По факту дорожно-транспортного происшествия на автодороге Тонкерис-Байсерке полицией зарегистрировано уголовное дело, проводится расследование, — прокомментировали в пресс-службе ДП региона.

В ведомстве пока не уточняют, сколько человек пострадало в аварии и действительно ли среди участников происшествия был заместитель акима области.

В управлении здравоохранения региона подтвердили информацию. Отмечается, что состояние пациента после ДТП оценивается как стабильное, он находится в сознании. Медицинская помощь оказывается согласно установленному протоколу в Алматинской области.