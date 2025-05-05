Заложен фундамент первой мечети в истории Байконура

В мероприятии приняли участие главный имам Кызылординской области Дастан Курманбаев и заместитель руководителя администрации города Байконур Сергей Волков. В ходе церемонии был принесен жертвенный курбан, а также прочитана молитва в память предков. Почетные аксакалы благословили доброе начинание.

Фото: представительство Духовного управления мусульман Казахстана по Кызылординской области

— Мечеть будет возведена при поддержке общественного фонда «Асыл қолдау». Здание будет двухэтажным, рассчитанным на 800 человек. Вокруг планируется разбить прогулочный парк и установить фонтаны. Также проект включает строительство столовой для проведения поминальных обедов и детской игровой площадки, — сообщила пресс-служба представительства Духовного управления мусульман Казахстана по Кызылординской области.

Фото: представительство Духовного управления мусульман Казахстана по Кызылординской области

Напомним, 2 июня 2025 года космический комплекс «Байконур» отметит 70-летие со дня основания города и одноименного космодрома.