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    13:38, 05 Май 2025 | GMT +5

    Заложен фундамент первой мечети в истории Байконура

    В городе Байконуре, расположенном в Кармакшинском районе Кызылординской области, состоялась торжественная церемония закладки первого камня в основание первой мечети, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Заложен фундамент первой мечети в истории Байконура
    Фото: представительство Духовного управления мусульман Казахстана по Кызылординской области

    В мероприятии приняли участие главный имам Кызылординской области Дастан Курманбаев и заместитель руководителя администрации города Байконур Сергей Волков. В ходе церемонии был принесен жертвенный курбан, а также прочитана молитва в память предков. Почетные аксакалы благословили доброе начинание.

    Заложен фундамент первой мечети в истории Байконура
    Фото: представительство Духовного управления мусульман Казахстана по Кызылординской области

    — Мечеть будет возведена при поддержке общественного фонда «Асыл қолдау». Здание будет двухэтажным, рассчитанным на 800 человек. Вокруг планируется разбить прогулочный парк и установить фонтаны. Также проект включает строительство столовой для проведения поминальных обедов и детской игровой площадки, — сообщила пресс-служба представительства Духовного управления мусульман Казахстана по Кызылординской области.

    Заложен фундамент первой мечети в истории Байконура
    Фото: представительство Духовного управления мусульман Казахстана по Кызылординской области

    Напомним, 2 июня 2025 года космический комплекс «Байконур» отметит 70-летие со дня основания города и одноименного космодрома.

    Теги:
    Инфраструктура Байконур Мечеть Регионы Религия Строительство
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
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