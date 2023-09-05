Залоговые авто продавали в ЗКО: один подозреваемый задержан

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Группа лиц подозревается в совершении преступной схемы с залоговыми авто в ЗКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной департамент полиции.

Как сообщили в полиции, в конце июля 2023 года в ДП поступило заявление микрокредитной организации о совершении мошенничества.

Данная микро кредитная организация выдавала займы под залог автомобиля с правом вождения, то есть залогодатель после заключения договора и получения займа мог ездить на своем авто. В заявлении было указано, что три автомобиля, под которые уже был выдан займ, оказались проданными.

По данному факту было начато досудебное расследование по ст. 190 ч.3 УК (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) по факту хищении залоговых автомашин.

«B рамках досудебного расследования к хищению трех залоговых автомашин установлена причастность гражданина «К» и иных лиц, которые, в свою очередь, вначале оформляли кредит в микрокредитных организациях под залог автомашин, после чего незамедлительно указанные залоговые автомашины продавали за пределами страны. На сегодняшний день общая сумма причиненного ущерба микрокредитной организации составляет более 15 миллионов тенге, - сообщил начальник ДП ЗКО Арман Оразалиев. - Второго сентября текущего года гражданин «К» был признан подозреваемым в совершении уголовного правонарушении, предусмотренного ст. 190 ч.3 УК и водворен в ИВС. В рамках трехзвенной модели, деяние подозреваемого квалифицировано по указанной статье и утверждено областной прокуратурой. 3 сентября текущего года в отношении подозреваемого судом санкционирована мера пресечение в виде «содержание под стражей» сроком на два месяца».

В настоящее время органом досудебного расследования проверяется причастность подозреваемого и иных лиц к хищению иных залоговых автомашин по аналогичной схеме.

По окончании досудебного расследования полиция обещает предоставить более полную информацию.

Санкциями данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.