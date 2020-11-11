Зал Первого Президента – Елбасы открылся в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в библиотеке КазНУ имени аль-Фараби открылся зал Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Открытие приурочено ко Дню Первого Президента Республики Казахстан, который отмечается в стране 1 декабря.

В торжественной церемонии открытия участие приняли директор Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, доктор политических наук, профессор Амерхан Рахимжанов, ректор КазНУ им. аль-Фараби, академик Галым Мутанов, ученые университета, представители общественности и СМИ.

Зал является просветительским центром, где собраны материалы об истории становления и укрепления независимости страны, во главе которой стоял Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев.

Среди основных источников фонда зала – книги Елбасы и материалы, содержащие исторические исследования, посвященные первым годам независимости Казахстана. Широко представлены фотографии, картины, копии архивных документов, печатные издания и произведения, видеофильмы о Елбасы, его школьных и студенческих годах, трудовом пути и общественно-политической деятельности.

Особый интерес для студентов и ученых представляет книга «Лекции Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаева в ведущих университетах мира», изданная Библиотекой Елбасы.

«Мы 3,5 года назад здесь проводили международную конференцию и презентовали книгу «Модель Назарбаева». Вот недавно на мероприятии с участием министра образования и науки презентовали лекции Первого Президента с 1991 года по 2018 год. Вы представляете, что значит каждая лекция. Это выверенные исторические факты, экономическое развитие, перспективы и развития нашей страны. Это анализ всего происходящего и таких огромных лекции в ведущих университетах мира - в Америке, Китае, Англии, России. Эти книги также имеются в электронном виде», - сказал на открытии Амерхан Рахимжанов.

Также он рассказал о книге «Летопись лидерства».

«Над этой книгой работали несколько лет под руководством профессора Махмуда Касымбекова, а также коллектива библиотеки Елбасы. В этом году в канун 80-летия Елбасы эта книга вышла в свет. Вы знаете, что в 1989 году 24 июня на пленуме ЦК компартии Казахстана был избран первым секретарем Нурсултан Назарбаев. С тех пор уже прошло более 30 лет, и за это время каким был Казахстан и какими он стал. В этой книге все описывается. Это очень необходимо для нашего молодого поколения, и она - большой путеводитель для наших процессоров», - добавил директор библиотеки Елбасы.

Ректор КазНУ отметил, что зал станет местом проведения научно-практических конференций и семинаров, встреч экспертного сообщества, ученых и специалистов сферы культуры и образования.

В ходе мероприятия Библиотека Елбасы передала из своего фонда в дар университету 100 уникальных книг, созданных авторским коллективом Библиотеки Елбасы во главе с руководителем Канцелярии Елбасы, доктором политических наук, профессором М.Б. Касымбековым.

«Я бы хотел поблагодарить директора Библиотеки Первого Президента. Мы знаем, что под руководством профессора Махмуда Базаркуловича очень много делается. Сегодня наша библиотека пополнилась дополнительно более 100 книгами из этого центра. Они все ценные, новые. Мы, открывая такой зал, преследовали цель - чтобы наши преподаватели, ученные, студенты могли находить весь материал о творчестве, биографии и жизни нашего лидера Нации, Елбасы. Главное, они находят очень ценные материалы о Независимом Казахстане», - подчеркнул ректор вуза, академик Галым Мутанов.