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    10:36, 18 Апрель 2021 | GMT +6

    Зал дзюдо открыли в Шардаринском районе Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Шардаринском районе в одном из самых известных и популярных в мире клубов по армрестлингу «Шардара-Армспорт» открылся зал дзюдо. В торжественном мероприятии принял участие аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

    В зале дзюдо будут тренироваться местные мальчишки и девчонки. Помимо армрестлинга, в спортивном клубе занимаются боксом, борьбой, каратэ, метанием копья и толканием ядра. От имени главы региона для профессионального занятия спортом было подарено американское спортивное оборудование.

    «Армрестлинг – в этом редком виде спорта, спортсмены Шардаринского района представляют страну на крупных мировых первенствах. Наши соотечественники - чемпионы и победители престижных международных соревнований. Отмечу, здоровый образ жизни - главный фактор здоровья. Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев в Стратегической программе «Казахстан-2030» отметил: «Стимулирование здорового образа жизни направлено на то, чтобы каждый из нас занимался физическими упражнениями, правильно питался, соблюдал меры гигиены и санитарии». Считаю, что человек, который хочет заниматься спортом, не выбирает место. В селе действительно живет талантливая молодежь», - сказал аким области.


    Отметим, около 2 тысячи воспитанников школы армрестлинга стали победителями и призерами различных соревнований. Тренеры клуба воспитали 48 чемпионов мира, 316 чемпионов РК, 144 чемпионов Азии, 50 обладателей Кубка Азии, 85 победителей международных турниров и 62 мастеров спорта международного класса РК.


    Теги:
    Спорт Туркестанская область Общество
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