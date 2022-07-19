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Закупочную цену сахарной свеклы повысили до 30 тыс. тенге за тонну в РК
19 Июля 2022 13:11

Закупочную цену сахарной свеклы повысили до 30 тыс. тенге за тонну в РК

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр сельского хозяйства РК Абилхайыр Тамабек провел встречу с фермерами Жетысуской области на площадке Коксуского сахарного завода. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РК.

Участники встречи обсудили вопрос низкой закупочной цены завода за килограмм сахарной свеклы.

Каждый год собранный урожай сдается для переработки на сахарные заводы. Цена, выплачиваемая заводами, не устраивала практически всех свекловодов. Так, в 2021 году завод и государство платили около 20 тенге за килограмм. В целях поддержки аграриев в 2022 году государство увеличило закупочные цены за килограмм : 15 тенге будет платить завод, 15 тенге, в качестве субсидий, государство. Таким образом, за одну тонну сахарной свеклы фермер будет получать 30 тысяч тенге. В среднем в области фермеры собирают урожай сахарной свеклы от 350 до 400 центнеров с га, на текущий год план - 200 тыс. тонн.

Также участники встречи обсудили вопросы с водообеспечением свеклосеющего региона, проблемы технического оснащения фермеров и перерабатывающих заводов.

Ранее сообщалось, что посевы сахарной свеклы планируют увеличить в Казахстане до 60 тыс. га.

В ходе расширенного заседания Правительства Президент Касым-Жомарт Токаев объявил выговоры министрам торговли и интеграции и сельского хозяйства. Как заявил Глава государства, из ранее введенных семи сахарных заводов сегодня действует только четыре.


Фото: gov.kz
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