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Закупочную цену на пшеницу повысят в два раза в Узбекистане
12 Мая 2022 14:45

Закупочную цену на пшеницу повысят в два раза в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане с 1 июня государство начнет закупать зерно по рыночным ценам. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на совещании по вопросу реформирования зерновой отрасли, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Президент РУ отметил, что на фоне стремительного роста цен на продукты питания на мировых рынках цена одной тонны пшеницы на международных биржах - 400 долларов, что на 30% больше, чем в начале года.

Он подверг критике старую систему работы государственных зерновых предприятий, которая не приносит пользы ни производителям зерна, ни перерабатывающим предприятиям.

«С 1 июня, после завершения всех необходимых организационных работ, будет совершен переход к рыночным ценам при закупке и реализации зерна государством. Государство создаст все условия фермерам и кластерам для выставления ими своего зерна на биржу. Цена одной тонны пшеницы, закупаемой для государственных нужд, будет увеличена с прошлогодних 1,55 млн до 3 млн сумов на урожай этого года», - заявил Шавкат Мирзиеев.

Чиновникам поручено организовать регистрацию на бирже фермеров и зерноводческих кластеров, заготавливающих зерно, закрепить за ними брокеров и обучить биржевым торгам.

«Настоящими хозяевами зерна являются фермеры и кластеры. Отныне строго запрещено изымать зерно у фермеров под предлогом невыполнения плана в районе, необходимости корма для животноводства, птицеводства и рыбоводства. Никаких ограничений на перемещение зерна, реализуемого через биржу, не будет», - подчеркнул Шавкат Мирзиеев.


Автор:
Корреспондент
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