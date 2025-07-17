Закупки «Самрук-Қазына» включают 16 мер поддержки отечественных товаропроизводителей

Действующий порядок закупок Фонда включает более 16 мер поддержки, не имеющих аналогов в других регулируемых закупках, включая государственные закупки.

Что предусматривается в этом Порядке?

первоочередный закуп товаров у ОТП;

обязательство подрядных организаций по приобретению товаров у ОТП при выполнении работ и услуг;

освобождение ОТП от всех видов обеспечений и др.

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В 2024 году с ОТП заключено договоров на сумму свыше 1,1 трлн тенге. Из этой суммы 494 млрд тенге составляют долгосрочные контракты, что на 76 % превышает показатели 2023 года. В 2025 году планируется рост на 25%.

Фонд активно поддерживает отечественных производителей, и его система закупок направлена на развитие внутреннего производства.

Импортозамещение и создание новых производств через закупки Фонда

Особое внимание «Самрук-Қазына» уделяется программе создания новых производств с целью импортозамещения товаров, ранее закупаемых за рубежом.

Иностранные инвесторы, планирующие открытие производства на территории Казахстана, могут получить долгосрочный офтейк-контракт, предусматривающий гарантированный сбыт выпускаемой продукции сроком до 20 лет. Таким образом, Фонд создает благоприятную среду для инвесторов, одновременно снижая импортозависимость страны.

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В ответ на положительные условия для ведения бизнеса такие крупные компании, как американская Wabtec и французская Alstom, смогли заключить долгосрочные контракты с портфельной компанией Фонда – Қазақстан темір жолы и локализовать производство в Астане.

В 2024 году заключено 348 офтейк-контрактов на сумму 191 млрд тенге, что в 10 раз превышает объем предыдущего года.

Уровень прозрачности закупочной системы Фонда в 2024 году отмечен в рамках пятого раунда мониторинга антикоррупционных реформОЭСР. Также Европейский банк реконструкции и развития и Азиатский банк развития признал закупочную систему «Самрук-Қазына» соответствующей международным стандартам.