Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Сельское хозяйство

Закуп агрохимикатов по завышенным ценам предотвратил Антикор в Костанае

8 Февраля 2023, 15:11
Закуп агрохимикатов по завышенным ценам предотвратил Антикор в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Антикоррупционной службой Костанайской области пресечена закупка инсектицидов на 2 миллиарда тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Антикоррупционная служба по Костанайской области в результате проводимой аналитической работы установила признаки завышения цен на закуп инсектицидов одним из комитетов Министерства сельского хозяйства страны.

В частности, госорган планировал закупить 8 литров вещества на сумму 2 млрд 127 млн тенге. При этом, в технической спецификации лотов прописано обеспечение обработок указанными инсектицидами различных площадей в соответствии с указанием формулы потребности»,- сообщает ведомство.

Антикоррупционная служба намерена продолжить мониторинг государственных закупок на наличие фактов необоснованного завышения цены.


Новости по теме
Необоснованные проверки частных детсадов пресекли в Костанае
Экс-руководителя «Азия Авто – Бипэк Авто» Анатолия Балушкина вызвали на следственные действия
Теги:
Читайте также
Фермерам одобрены заявки на получение инвестсубсидий на более чем 63 млн тенге
Для очередников в Костанайской области приобретут 183 квартиры
Автомашину с детьми спасли на трассе Жезказган-Петропавловск
Глава Минторговли РК сообщил о препонах для экспорта яблок в Узбекистан
Казахстан планирует обеспечить полностью внутренние потребности в яблоках к 2024 году
Более 3 млн га земли в Мангистауской области возвращено в госсобственность за последние три года
Неблагоприятные метеоусловия будут в Астане, Костанае и Павлодаре
В восьми областях Казахстана объявлена штормовая погода
Новости партнеров
Популярное
1 В Кокшетау возбудили уголовное дело после пожара, в котором погиб оператор АЗС
2 В ЗКО тренер спортшколы бил детей
3 Сенатор Аскар Шакиров ответил на высказывания российских депутатов о биолабораториях США на территории Казахстана
4 Из-за непогоды ограничено движение от границы Атырауской области до Уральска
5 13 комфортных школ построят в Жамбылской области

Лента новостей