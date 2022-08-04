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Закрывать и штрафовать стихийные базары будут в Алматы
4 Августа 2022 15:52

Закрывать и штрафовать стихийные базары будут в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил о новых правилах для уличной торговли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жительница Бостандыкского района пожаловалась на антисанитарию на рынке, расположенном на пересечении улиц Ауэзова - Тимирязева, а также на стихийную торговлю вдоль улицы. Она попросила принять меры.

«Касательно неорганизованной торговли, у нас будут приняты новые правила, которые мы уже разработали. Департамент полиции города сможет накладывать штрафы и закрывать стихийные базары. Правила разработаны, отправили на рассмотрение в Министерство юстиции РК. Надеемся, что до 15 августа текущего года они согласуют», - отметил аким Алматы.

Градоначальник уточнил, что через 10 дней после утверждения новые правила вступят в силу. Администрация города и полиция будут вести борьбу с незаконной стихийной торговлей не только в Бостандыкском районе, но и во всем городе.


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