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    15:47, 25 Апрель 2021 | GMT +6

    Закрытый сквер: на комментарии в соцсетях отреагировал аким СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов на субботнике прокомментировал ситуацию с закрытым сквером у казахского драмтеатра в Петропавловске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Несколько дней назад в социальных сетях один из пользователей недоумевал , почему большой сквер, расположенный у театра, остается закрытым для горожан. Глава региона отреагировал на публикацию. Он заявил, что инициатива правильная, территорию облагородят и сделают доступной для прогулок. Именно сюда вышли на субботник и К. Аксакалов, и аким Петропавловска Булат Жумабеков.

    «В этом году здесь будут установлены скамейки, посажены деревья, появятся дорожки для прогулок. Начало положено – уже убрали ограждения вокруг сквера. Сегодня здесь провели субботник. Буквально через несколько месяцев на этом месте мы увидим большой сквер, площадью с гектар, который станет любимым местом отдыха живущих рядом людей», - написал в Facebook К.Аксакалов.

    Глава региона напомнил, что в прошлом году в Петропавловске разбили пять скверов и пообещал, что в этом обустроят еще семь.

    «Завершим реконструкцию центрального парка. Напомню, что в прошлом году мы принялись за благоустройство улицы Брусиловского и изменили внешний облик одного квартала. С наступлением тепла преображение продолжится. Она будет расширена и оформлена в едином стиле между улицами Пушкина и Булавского. Улица Жукова заиграет новыми красками и преобразится. Мы там сделаем красивую аллею. Возле кукольного театра обустроим сквер для детей. Скверы появятся рядом с новым казахским театром и по улице Алтынсарина», - рассказал К. Аксакалов.

    Аким области добавил, что комфортную городскую среду будут создавать и за счет благоустройства дворов и оборудования парковок. В этом году в порядок в Петропавловске приведут 82 придомовых территории и построят 47 бесплатных парковок.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Другие государственные органы Инфраструктурные проекты Акимат Строительство Общество ЖКХ Благоустройство
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