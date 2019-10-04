Закрытый показ фильма о Бекзате Саттарханове состоялся в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Закрытый показ художественного фильма «Бекзат» состоялся в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Один из самых ожидаемых казахстанских фильмов о чемпионе Олимпийских игр-2000 по боксу в Сиднее Бекзате Саттарханове был снят по заказу Агентства «Хабар». В широкий прокат автобиографическая драма вышла вчера, 3 октября.

Главным героем картины стал молодой актер Самат Азимкулов, который является дважды чемпионом Казахстана по кикбоксингу. Режиссером выступил Мурат Бидосов, сценаристом - Сержан Закерулы.

«Моя честь и победа - это честь и победа моего казахского народа», - всегда говорил Бекзат. Он любил свою страну, свой народ и свой любимый священный город Туркестан. В 15 лет начал заниматься боксом и в 20 стал чемпионом, такого успеха не каждый может добиться. Об этом знают и ветераны бокса, которые здесь сидят», - сказал перед показом отец чемпиона Сейлхан Саттарханов.

На мероприятие были приглашены также заслуженные тренеры и ветераны бокса, которые в 2000 году занимались вместе с молодым чемпионом. В том числе и Ермахан Ибраимов, Марат Мазимбаев, Серик Конакбаев, Виктор Демьяненко и другие.

Картина рассказывает историю жизни спортсмена, который за 5 лет, с момента начала занятия боксом до трагической гибели, успел вписать свое имя в историю. Сюжетная линия фильма включает его детство, период профессионального становления и последние моменты.

Детство олимпийского чемпиона совпало с трудным периодом начала 90-х годов. Жизнь небольшого аула, расположенного вдоль железной дороги в городе Туркестане, показана в картине глазами маленького Бекзата.

Каждый день он лелеет в себе мечту, которая подвергается всевозможным испытаниям. Постепенно, но уверенно Бекзат начинает претворять свою мечту стать чемпионом в жизнь, благодаря своему труду и желанию. Но жизнь спортсмена меняется после того, как его замечает на соревнованиях тренер молодежной сборной. Получив приглашение в сборную, он начинает покорять мировые первенства. В 1999 году Б. Саттарханов выиграл серебряную медаль на чемпионате Азии, проходившем в Ташкенте, и завоевал путевку на Олимпийские игры. Так, в 2000 году в Сиднее он становится победителем в своём весе до 57 кг.

Как рассказал отец Бекзата, фильм изначально планировали снимать ещё в 2010 году, но по каким-то причинам съемки были отменены.

«Сценарий фильма написан по нашим рассказам, здесь нет ничего лишнего. Самата мы режиссёрам сами порекомендовали, поскольку его характер и образ очень подходят под Бекзата. Его кандидатуру на кастинге сразу же утвердили. Он отлично сыграл и до сих пор сам не может поверить в то, что его мечта сыграть эту роль воплотилась в реальность», - отметил Сейлхан Саттарханов.

Сам Самат Азимкулов отметил, что Бекзат был его кумиром с самого детства.

«Я с 2013 года в соцсетях пропагандирую жизненный путь Бекзат ага, его достижения в спорте, и каким он был в обычной жизни и среди друзей, чтобы молодёжь знала и не забывала о своём народном герое. Хочу, чтобы фильм дал хоть какой-то толчок молодёжи к занятию спортом и воспитал в молодых людях патриотизм», - отметил актёр.

Съемки фильма проходили в Таразе, Туркестане, Алматы и Стамбуле.

Отметим, Бекзат Саттарханов погиб в автокатастрофе в возрасте 20 лет спустя 3 месяца после победы на Олимпиаде в Сиднее. В 2020 году ему исполнилось бы 40 лет.

Ранее закрытые показы фильма проходили в Нур-Султане 3 июля и Туркестане, а также в Шымкенте.