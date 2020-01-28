Закрыты выезд из столицы и дороги в 11 областях страны

​НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – ​ Закрыто движение транспорта на дорогах в 11 областях страны и выезд из столицы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

По информации ТОО «Казавтожол», в Нур-Султане закрыт выезд для всех видов автотранспорта в по всем направлениям.

В Акмолинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на 8 участках автодорог: «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» (от Нур-Султана до границы с Павлодарской областью, 16-205 км), «Екатеринбург-Алматы» (от с.Жаксы до границы с СКО, 856-917 км), «Нур-Султан-Петропавловск» (от Нур-Султана до г.Щучинск, 18-231 км), «Щучинск-Зеренда» (от г.Щучинска до с.Зеренда, 0-80 км), «Екатеринбург-Алматы» (от г.Атбасара до Нур-Султана, 1006-12471 км), «Нур-Султан-Коргалжын» (от Нур-Султана до Коргалжынского заповедника, 16-180 км), «Екатеринбург-Алматы» (от Нур-Султана до границы с Карагандинской областью, 1291-1426 км), «Нур-Султан-Киевка-Темиртау» (от с.Кабанбай Батыра до границы с Карагандинской областью, 32-51 км).

В Актюбинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на 10 участках автодорог: «Самара-Шымкент» (от п.Белогорка до границы с Кызылординской областью, 773-1240 км), «Актобе-Мартук-Оренбург» (от п.Сарыжар до границы РФ, 24-99 км), «Северный обход-Актобе» (0-39км), «Карабутак-Комсомол-Костанай» (от п.Карабутак до границы Костайской области, 0-234 км), «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз» (от г.Эмбы до с.Шалкар, 92-257 км), «Актобе-Атырау-Астрахань РФ» (от г.Актобе до границы с Атырауской областью, 11-330 км), «Актобе-Орск» (от п.Калдаякова до границы с РФ, 11-330 км), «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз» (от г.Кандыагаша до п.Эмбы, 0-92 км), «Самара-Шымкент» (от гр.ЗКО до п.Куршасай, 526-710 км), «Самара-Шымкент» (от п.Карабутак до границы с Кызылординской областью, 965-1240 км). Ограничено движение для грузового и рейсового автотранспорта на участке автодороги «Самара-Шымкент» (от с.Белогорки до с.Карабутака, 773-965 км).

В Восточно-Казахстанской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на 3 участках автодорог: «Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ» (от г. Шемонаихи до границы с РФ, 105-123 км), «Семей-Кайнар» (от г.Семея до с.Кайнар, 8-288 км), «Усть-Каменогорск-Алтай-Рахмановские ключи» (от с.Ушанова до г.Серебрянска, 6-66 км).

​ ​В Жамбылской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Алматы- Ташкент-Термез» (от с.Айша биби до границы с Туркестанской областью, 536-593 км.).

В Западно-Казахстанской области ограничено движение для грузовых и общественных видов автотранспорта на участке автодороги «Самара-Шымкент» (от п.Жимпиты до границы с Актюбинской областью, 394-526 км) ​ ​ ​

В Карагандинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на 9 участках автодорог: «Екатеринбург-Алматы» (от г.Темиртау до г.Караганды, 1426-1446 км), «Екатеринбург-Алматы» (от границы с Акмолинской областью до г.Темиртау, 1351-1426 км), «Жезказган-Петропавловск» (от г.Сатпаева до границы с Костанайской областью, 26-252 км), «Екатеринбург-Алматы» (от г.Караганды до п.Аксу-Аюлы, 1504-1610 км), «Кызылорда-Павлодар» (от г.Караганды до границы с Павлодарской областью, 970-1135 км), «Караганда-Аягоз-Бугаз» (от г.Караганды до п.Ботакара, 17-63 км), «Нур-Султан-Нура-Темиртау» (от г.Темиртау до границы с Акмолинской областью, 51-266 км.), «Караганда-Аягоз-Бугаз» (от п.Ботакара до п.Каркаралы, 63-217 км), «Жезказган-Петропавловск» (от с.Топар до с.Атасу, 756-906 км).

В Костанайской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на 2 участках автодорог: «Жезказган-Петропавловск» (от границы Карагандинской области до г.Аркалык, 252-340 км.), «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» (от границы с Актюбинской областью до с.Камысты, 231-335 км).

В Кызылординской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Самара-Шымкент» (от г.Аральска до границы Актюбинсой области, 1240-1357 км.).

В Павлодарской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на 3 участках автодорог: «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» (от п.Бозшаколь до границы Акмолинской области, 200-242 км), «Кызылорда-Павлодар» (от границы с Карагандинской область до г.Экибастуза, 1135-1251 км), «Ленинск-Иртышск-Русская Поляна» (от п.Ленинска до границы с РФ, 0-263).

В Северо-Казахстанской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Екатеринбург-Алматы» (от п.Чистополе до границы Акмолинской области, 832-856 км).

В Туркестанской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Алматы-Ташкент-Термез» (от границы с Жамбылской областью до с.Машат, 593-655 км).

Комитет по ЧС МВД рекомендует казахстанцам следить за изменениями погоды, метеорологическими сводками, смс-оповещением и при ухудшении погодных условий отказаться от поездок.

«Если вы оказались в чрезвычайной ситуации, звоните на единый номер службы спасения «112», - добавили в КЧС.