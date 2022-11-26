Закрыты все трассы республиканского значения Акмолинской области

26 Ноября 2022, 23:10

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Все трассы республиканского значения Акмолинской области закрыты для общественных и дизельных автотранспортных средств из-за непогоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на оператора автодорог республиканского значения «Казавтожол».

«С 21.00 ч. в связи с ухудшением погодных условий (понижение температуры воздуха до -30 гр.) в Акмолинской области для общественных и дизельных транспортных средств закрыты участки трасс «Екатеринбург-Алматы» (от Астаны до станции Анар) и «Астана-Петропавловск»(от Астаны до Кокшетау)», - говорится в сообщении.

Закрыты дороги:

- Екатеринбург – Алматы на участках Астана– Атбасар, Астана – станция Анар, Астана – поселок Жибек Жолы;

-Астана – Кабанбай батыра – Киевка – Темиртау;

-Астана – Коргалжын;

-Астана – Щучинск;

-Щучинск-Зеренда;

-Кокшетау-Атбасар;

-Кокшетау-Рузаевка;

-Жаксы-Есиль-Бузулык;

-Кокшетау-Омск;

-Астана-Петропавловск.

Ранее сообщалось, что с 20:30 часов 26 ноября закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения Алматы-Шелек-Хоргос.