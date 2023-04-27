Закрытие влаги проводят на полях аграрии СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области агроформирования приступили к весенне-полевым работам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления сельского хозяйства и земельных отношений, труженики поля проводят закрытие влаги. Уже охватили один млн га. Соответствующую рекомендацию аграрии получили на прошедшем недавно расширенном совещании по подготовке к посевной кампании. В большинстве районов области наблюдается низкая увлажненность почвы.

«По области внесено 1 846 тонн минеральных удобрений на площади 26,5 тысячи га. Всего планируется внести более 200 тысяч тонн на трех млн га. В этом году общая посевная площадь составит 4,5 млн га. В том числе 3,2 млн га займут зерновые и зернобобовые, около одного млн га - масличные культуры. Для проведения весенне-полевых работ выделено 73,6 тысячи тонн удешевленного льготного дизельного топлива. Готовность техники - 99%», - добавили в пресс-службе.