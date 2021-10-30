Закрытие экопункта по приему вторсырья возмутило алматинцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы возмутились новостью о том, что экопункт приема вторсырья на Абая закрывается. Он был расположен в здании «Алматыгенплан». В самом научно-исследовательском институте дали пояснение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информация о том, что экопункт закрывается, появилась на странице компании в Instagram.

«Да, это правда, мы вынуждены закрыть наш пункт приема вторсырья на Абая. Ситуация следующая: администрация здания, «Алматы Бас Жоспар», не хотят видеть в своем здании «мусор» и «людей которые постоянно приносят мусор». Наши заверения о том, что это не мусор и то, что к нам приносят чистое вторсырье не действуют. Мы пытались отстоять пункт при помощи акимата города Алматы, но увы, все попытки были тщетны. Для администрации «Алматыгенплан» не важно, что мы делаем благое дело, по сути помогаем нашей экологии ради них же. 1 ноября 2021 года мы покинем здание Алматы «Бас Жоспар», по адресу Абая 90», - говорится в посте.

В комментариях пользователи сети выразили свое недовольство.

В НИИ «Алматыгенплан» пояснили ситуацию.

«9 месяцев алматинцы приносили в здание «Алматыжоспары» вторсырье. Однако при вывозе сырья стали возникать проблемы – замусоренные коридоры и общественное пространство вокруг здания, расположенного в центре мегаполиса. Руководство несколько раз просило арендаторов решить вопрос. Однако вторая сторона условия договора не соблюдала и навстречу не шла. К сожалению, после неоднократных предупреждений мы вынуждены расторгнуть договор аренды», - сообщили в научно-исследовательском институте.

Сообщается, что в здании «Алматыжоспары» проходят социальные, образовательные, культурные мероприятия городского, республиканского и международного уровня.

«Именно создание проблем для проведения всевозможных мероприятий стало причиной расторжения договора с организаторами пункта приема вторсырья. Мы считаем, что очень важное и нужное дело – сбор вторсырья – не избавляет арендаторов от выполнения элементарных условий договора. Мы приносим свои извинения алматинцам, стремящимся внести свой вклад в решение экологических проблем, и надеемся на понимание», - добавили в ведомстве.