Закрытие Алматинской области на карантин прокомментировали санврачи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Закрытие Алматинской области на карантин прокомментировали в пресс-службе Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последние дни в мессенджере WhatsАpp распространяется голосовое сообщение о том, что в связи с усилением карантинных мер на территории Алматинской области, регион будет полностью закрыт для выезда и въезда автотранспорта, а также будет ограничено движение автотранспорта внутри населенных пунктов. Данная информация не соответствует требованиям действующего Постановления, принятого главным государственным санитарным врачом Алматинской области и соответственно главными санврачами районов и городов региона», - ответили в ДККБТУ.

Сообщается, что эта аудиозапись устарела и касается мероприятий, которые проводились на первой волне коронавирусной инфекции, то есть в числе нескольких ограничений, принятых в марте-апреле 2020 года.

«Просим вас не обращать внимания на такие голосовые сообщения, а также просим не распространять недостоверную информацию другим пользователям соцсетей и мессенджера», - обратились к казахстанцам в ведомстве.