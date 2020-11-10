Закроют ли снова кинотеатры в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Закроют ли кинотеатры в Алматы, если кто-то из посетителей заразится коронавирусом, ответил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Бекшин отметил, что, согласно постановлению главного санитарного врача Казахстана №57, кинотеатрам в Алматы разрешено работать.
«Кинотеатры не будут обратно закрываться, если кто-то из посетителей заразится. Если подтвердится факт заражения, то там будет усиленно дезинфицироваться. А если будут повторные случаи заражения, то тогда этот кинотеатр, может, и закроется. Этот вопрос еще будет рассматриваться. Мы просим всех жителей и предпринимателей соблюдать все профилактические меры и требования Минздрава», - ответил он.
Напомним, в Алматы кинотеатрам разрешили работать с 26 октября. Ранее сообщалось, как будут работать кинотеатры в городе.
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