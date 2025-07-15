Закрытие школ, нехватка учителей — что не так с образованием в СКО

— Гульнар Темирболаткызы, расскажите об основных задачах и направлениях работы департамента. Какую работу вы выполняете?

— Наш департамент — орган, реализующий единую государственную политику в сфере образования и контролирующий качество. Наша основная задача заключается в регулировании работы организаций образования в области, оценке качества образования и, путем проведения государственного контроля, обеспечении качества образовательных услуг, оказываемых населению.

Наша работа включает несколько направлений: внешняя оценка качества образования; государственная аттестация (детсад, школа, колледж), проведение профилактических и внеплановых проверок; выдача лицензий; проставление апостиля на документы; контроль за соблюдением норм в отношении статуса педагога; проведение информационно-разъяснительной работы и обновление официальных сайтов.

— Как оценивается качество образования? Каковы основные критерии?

— Оценка качества образования не проводится только по состоянию здания или наличию учебников. Прежде всего, учитываются достижения учеников в учебе, уровень освоения образовательных программ. Наряду с этим, рассматриваются такие аспекты, как образовательная деятельность школы или детского сада, учебно-воспитательная работа, учебные планы и методики, эффективность органов управления.

Фото: из личного архива Гульнар Таласбаевой

— Каковы результаты проверок, проведенных в последние годы?

— В 2024 году мы провели государственную аттестацию 211 организаций образования, в том числе 201 школы, 9 детсадов и 1 колледжа. В итоге, из 9 детских садов 8 (88%) получили положительное заключение. Из 201 школы только 40 (19,9%) успешно прошли аттестацию. Остальные 161 школа получили заключение «не аттестована». Это ситуация очень беспокоит нас.

Если посмотреть в разрезе районов, то, например, в Уалихановском районе из 16 школ, участвовавших в аттестации, ни одна ее не прошла. Это требует коренного улучшения качества образования.

В первом полугодии этого года государственная аттестация была проведена в 39 организациях образования, 11 школ успешно прошли аттестацию.

— Какие главные проблемы в сфере образования области?

— Можно отметить ряд важных вопросов: нехватка мест в дошкольных организациях; большое количество малокомплектных сельских школ; нехватка педагогов и руководителей школ — сейчас в СКО работают 30 директоров пенсионного возраста; недостаточная оснащенность современным оборудованием мастерских в организациях технического и профессионального образования.

— Насколько остро стоит вопрос кадрового дефицита?

— На сегодняшний день в системе образования нашей области работают более 16 тысяч педагогов. Около 12 тысяч учителей работают в общеобразовательных школах. В 2025-2026 учебном году возникает потребность еще 955 педагогах. Это результат предварительного анализа. Больше всего вакансий в Петропавловске — 280, в районе имени Габита Мусрепова — 120, в Айыртауском районе — 96.

Потребность по предметам следующая: 96 учителей математики; 75 дошкольных воспитателей; 67 учителей русского языка и литературы; 58 педагогов-психологов; по 50 учителей казахского языка и литературы, начальных классов, физики. Эти цифры показывают наличие серьезной проблемы в обеспеченности педагогическими кадрами. В 2024-2025 учебном году в школах области работали 603 учителя пенсионного возраста. Это важный фактор, требующий обновления кадрового состава.

Но есть у нас и положительная тенденция. В этом году 493 студента должны окончить университет по педагогическим специальностям. Кроме того, высший колледж имени М.Жумабаева в этом году окончат 432 студента. Все выпускники устраиваются в школы на открытой конкурсной основе, кроме малокомплектных школ. Это требование направлено на повышение профессионального уровня педагогов и качества образования.

Еще один важный вопрос — граждане, начинающие или возвращающиеся к педагогической деятельности, в обязательном порядке должны проходить процедуру оценки квалификации. Это справедливое и объективное требование, направленное на определение профессиональной подготовки педагогов, повышение ответственности перед учениками.

— Какая работа ведется для повышения статуса педагога?

— В последние годы зарплата педагогов выросла примерно в два раза. Установлены также надбавки для педагогов в детсадах и колледжах. Утверждено звание «Заслуженный учитель Казахстана». В нашей области три педагога стали обладателями такого звания.

Процесс награждения учителей автоматизирован — это обеспечивает открытость и справедливость.

— Есть ли разница в требованиях, предъявляемых к государственным и частным школам?

— Разницы нет. Государственная аттестация проводится один раз в пять лет независимо от вида собственности, с одинаковыми требованиями для всех. Это соответствует Предпринимательскому кодексу РК и Закону «Об образовании». Квалификационные требования, санитарно-эпидемиологическая и пожарная безопасность, педагогические нагрузки — все применяется одинаково.

— Стало ли в последние годы больше казахских классов, или меньше?

— В области 444 школы, из них 104 на казахском языке, 108 — смешанные, в этих школах есть 2 тысячи казахских классов. Этот показатель, по сравнению с 2022-2023 учебным годом, сократился на 54 школы (2022-2023 учебный год — 2 054 класса, 2023-2024 учебный год — 2 044 класса). Основная причина сокращения количества казахских классов — естественная убыль числа детей и сокращение контингента учащихся. Например, на 1 января 2024 года в области было 132 873 ребенка, а на 1 января 2025 года этот показатель уменьшился 126 424 ребенка. Соответственно, уменьшилось и число учащихся школ: в 2023-2024 учебном году — 75 018 учеников, в 2024-2025 учебном году — 73 996 учеников.

В прошедшем учебном году только 1 901 (27,6%) учеников из 6 878 принятых в первый класс, захотели учиться на казахском языке. Более 32 тысяч учеников казахской национальности (44%) все еще учатся на русском языке.

— Сколько школ было закрыто в прошлом году, и сколько будет закрыто в этом году?

— В прошлом году закрылись 14 школ, не соответствующих государственному нормативу, в этом году планируется закрыть 7 школ.

— Как идет подготовка к новому учебному году?

— В рамках подготовки к новому учебному году мы уделяем особое внимание инфраструктуре организаций образования, подготовке к отопительному сезону, системам безопасности, обеспеченности учебниками и кадровым вопросам. В этом году 11 школ области будут капитально отремонтированы. Кроме того, строятся новые школы в рамках проекта «Комфортная школа». Эти учебные заведения современные, просторные, безопасные, в них есть вся необходимая инфраструктура. Одна такая школа начала работать в микрорайоне «Орман». Еще одна строится в районе «Береке». В этих школах есть STEM-лаборатории, спортзалы, зоны коворкинга, кабинеты для детей с особыми потребностями. Каждый этап проекта находится под контролем департамента.

Сфера образования является основой для развитию любой страны. Для нас главная задача — чтобы каждый ребенок получил качественное образование. Для этого ведется системная работа. Но это задача не только одного учреждения, а общая задача всего общества, родителей, всех учителей. Поэтому мы сделали своим главным принципом работать в постоянной связи с населением.

Ранее сообщалось, что к республиканскому проекту «Сельская школа — пространство качества» присоединятся 1 600 сельских школ.