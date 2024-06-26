Закрыть пляж в Петропавловске предлагают спасатели

В Северо-Казахстанской области спасатели обследовали водоемы после прошедшего паводка. Обеспокоенность вызывает пляж в Петропавловске. Спасатели предлагают приостановить его функционирование, передает корреспондент агентства Kazinform.

На заседании акимата и. о. начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Растихин сообщил, что произошел размыв грунта глубиной 5-6 метров на расстоянии 1,5-2 метра от берега.

— Полагаем, что функционирование пляжа необходимо приостановить до решения вопроса по приведению его к установленным нормам и требованиям, — сказал Дмитрий Растихин.

По его информации, в ходе обследования дна акваторий пляжей установлено, что из 60 мест 50 пригодны для купания. В том числе непригодны четыре. Среди них городской пляж на реке Есиль, зона отдыха в Абакшино и два пляжа района им. Г. Мусрепова. И шесть пляжей зоны отдыха Айыртауского района не функционируют.

— На всех «диких» пляжах, которые удалось посетить в Есильском, Кызылжарском, им. Г. Мусрепова, Айыртауском районах и Петропавловске, отсутствуют запрещающие знаки, баннеры, билборды, не организовано от дежурство мобильных спасательных постов. Три последних случая гибели людей на воде показали, что в местах происшествия отсутствовали предупреждающие и запрещающие знаки. На двух коммунальных пляжах района им. Г. Мусрепова отсутствует какая-либо инфраструктура для безопасного отдыха. Соответственно, они не готовы и небезопасны, — сообщил Дмитрий Растихин.

Аким области Гауез Нурмухамбетов поручил в недельный срок установить все необходимые знаки.