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Закрепление границы стало гарантией территориальной целостности Казахстана - Президент РК

18 Ноября 2021 16:11
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Закрепление границы стало гарантией территориальной целостности Казахстана - Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Закрепление границы стало гарантией территориальной целостности Казахстана. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания коллегии МИД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как отметил Глава государства, мероприятие проходит накануне 30-летнего юбилея Независимости Республики Казахстан.

«Наш путь к этой исторической дате ознаменован значительными успехами. Казахстан стал авторитетным государством, активно участвующим в региональных и глобальных процессах. Основы нашей внешней политики были заложены Елбасы НурсултаномАбишевичем Назарбаевым. Под его непосредственным руководством была сформирована профессиональная дипломатическая служба, решены масштабные внешнеполитические задачи», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что поистине беспрецедентным историческим достижением стало полное правовое закрепление государственной границы нашей страны. Это позволило значительно укрепить безопасность нашего государства.

«Другим важным достижением стало подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, непростая работа над которой продолжалась более 20 лет. Мы высоко оцениваем вклад государственных служащих, принимавших участие в переговорах. Мною принято решение отметить их труд государственными наградами», - добавил Президент Казахстана.

По словам Касым-Жомарта Токаева, закрепление границы стало гарантией территориальной целостности Казахстана.



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#Внешняя политика Казахстана   #Президент Казахстана   #30 лет Независимости  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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