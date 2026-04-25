Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    15:18, 25 Апрель 2026 | GMT +5

    Закрепление экологических норм в Конституции определило курс государственной политики - эксперт

    Закрепление экологических принципов в Основном законе страны усиливает значимость природоохранной политики и формирует основу для развития экологической культуры в обществе. Такое мнение в подкасте BIZDIÑ ORTA высказала директор департамента зеленых технологий НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» Айман Есекина, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Закрепление экологических норм в Конституции определило стратегический курс государственной политики - эксперт
    Фото: Kazinform

    По ее словам, включение экологических положений в Конституцию повышает ответственность государства и граждан за состояние окружающей среды.

    — Я думаю, что закрепление экологии на уровне Конституции говорит, что на уровне государственной политики этой сфере придается большое значение, потому что Конституция — это основа законодательной иерархии, и мы все обязаны выполнять и подчиняться тем правилам, которые в ней прописаны, — отметила Айман Есекина.

    Закрепление экологических норм в Конституции определило стратегический курс государственной политики - эксперт
    Фото: Kazinform

    Она подчеркнула, что конституционное закрепление экологических норм также играет важную роль в формировании экологического сознания общества.

    — И также это дает основу для воспитания экологической культуры, формирования экологического сознания, — сказала она.

    По ее мнению, дальнейшая реализация конституционных норм может способствовать улучшению экологической ситуации в стране.

    — Закрепленная в Конституции экологическая норма должна стать не формальностью, а живым ориентиром: именно благодаря ей Казахстан сможет шаг за шагом укреплять экологическую культуру, внедрять современные технологии и поднимать уровень защиты природы на несколько ступеней выше, — добавила эксперт Центра зеленых технологий.

    Айман Есекина отметила, что усиление экологического блока в законодательной системе страны может стать важным шагом в развитии устойчивой и «зеленой» экономики Казахстана.

    Ранее сообщалось, что Новая Конституция решит закоренелые экологические проблемы страны.

    Теги:
    Конституция Закон и порядок BIZDIÑ ORTA Зеленая экономика Экология Конституционная реформа
    Азиза Закумбаева
    Азиза Закумбаева
