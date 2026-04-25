Закрепление экологических норм в Конституции определило курс государственной политики - эксперт

По ее словам, включение экологических положений в Конституцию повышает ответственность государства и граждан за состояние окружающей среды.

— Я думаю, что закрепление экологии на уровне Конституции говорит, что на уровне государственной политики этой сфере придается большое значение, потому что Конституция — это основа законодательной иерархии, и мы все обязаны выполнять и подчиняться тем правилам, которые в ней прописаны, — отметила Айман Есекина.

Она подчеркнула, что конституционное закрепление экологических норм также играет важную роль в формировании экологического сознания общества.

— И также это дает основу для воспитания экологической культуры, формирования экологического сознания, — сказала она.

По ее мнению, дальнейшая реализация конституционных норм может способствовать улучшению экологической ситуации в стране.

— Закрепленная в Конституции экологическая норма должна стать не формальностью, а живым ориентиром: именно благодаря ей Казахстан сможет шаг за шагом укреплять экологическую культуру, внедрять современные технологии и поднимать уровень защиты природы на несколько ступеней выше, — добавила эксперт Центра зеленых технологий.

Айман Есекина отметила, что усиление экологического блока в законодательной системе страны может стать важным шагом в развитии устойчивой и «зеленой» экономики Казахстана.

